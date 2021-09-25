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أمطار محمولة.. "المسند": وقت واحد لأذان 4 فروض اليوم وغداً بمكة والمدينة

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أمطار محمولة.. "المسند": وقت واحد لأذان 4 فروض اليوم وغداً بمكة والمدينة أمطار محمولة.. "المسند": وقت واحد لأذان 4 فروض اليوم وغداً بمكة والمدينة
تحدّث عن بدء بواكير المنخفضات الجوية المسبّبة لحالات عدم الاستقرار الجوي

أمطار محمولة..

قال الدكتور عبدالله المسند؛ أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، إن اليوم وغداً يؤذن الفجر والظهر والمغرب والعشاء في #مكة و #المدينة في وقت واحد تقريباً ±1، ويستمر التشابه في المغرب والعشاء لعدة أيام.

وأضاف "المسند": "يمثل فصل #الخريف الفترة الانتقالية بين فصلي #الصيف و #الشتاء، وتبدأ بواكير المنخفضات الجوية المسببة لحالات عدم الاستقرار الجوي، والحاملة (أحياناً) الأمطار ـ بإذن الله ـ بعبور شمال #السعودية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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