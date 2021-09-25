مكاسبهم بالملايين.. الضرائب تطالب «البلوجرز» و«اليوتيوبرز» بفتح ملفات ضريبية

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دعا رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى (البلوجرز – اليوتيوبرز) إلى التوجه للمأمورية الواقع في نطاقها المقرالرئيسى للنشاط ( دخل ) لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال إثنى عشرشهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

قال عبدالقادرفى بيان – اليوم السبت- إن وزارة المالية تتابع عن كثب مصلحة الضرائب لبذل كل ما لديها من جهد لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصرالمجتمع الضريبى بشكل أكثردقة خاصة التعاملات التي تتم عبرالمنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غيرالرسمى للمنظومة الرسمية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

ولفت إلى الدورالذى تقوم به وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة في حصرومتابعة وتسجيل الشركات التي تمارس نشاط التجارة من خلال المواقع الإلكترونية.

وأضاف رئيس المصلحة أن التجارة الإلكترونية هي صورة مستحدثة من صورالتسويق والبيع فرضتها المتغيرات في تكنولوجيا الاتصالات، والتواصل الجديدة، وقد توسع الاعتماد عليها بشكل غيرمسبوق عالميا بسبب جائحة كورونا.

وحسب عبدالقادريتلقى مسؤولى البيع بالشركة طلبات البيع وتتولى تسويق وبيع السلع والخدمات من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، منها الهاتف أوالفاكس أوالتليفزيون أوعبرالإنترنت، لافتًا إلى أن العديد من الدول تصف أي معاملة تجارية بأنها تجارة إلكترونية عندما يتم نقل ملكية السلع ( البيع ) أواداء الخدمة عبر الإنترنت أوعن طريق الوسائل الإلكترونية الأخرى.

وأوضح أن هناك ثلاثة أنواع من الشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، يتمثل النوع الأول منها في شركات، تعتبرالتجارة الإلكترونية مجرد وسيلة من الوسائل المتنوعة للبيع اوالتوزيع، والنوع الثانى شركات تم انشائها وتعتمد أساسًا على البيع، وتوزيع منتاجاتها، وخدماتها عن طريق الوسائل الإلكترونية، بينما يتمثل النوع الثالث في شركات نشاطها هوالمنصات الرقمية لعرض منتجات البائعين عليها، وتسهيل عمليات المقارنة للمشترين .

وحول الموقف الضريبى للشركات التي تمارس نشاط التجارة الالكترونية أوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه بالنسبة للضريبة على الدخل فإن جميع الشركات التي تمارس نشاطا تجاريٍا أوغيرتجاري ( أنشطة المهن الحرة ) تخضع للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005 وتوجب عليها التسجيل والاقرار عن ايراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط .

وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة قال عبدالقادرأنه وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 فإن الشركات التي تمارس نشاطا بيع سلع عامة أواداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم اعمالها 500 ألف جنيه سنويا توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة العامة للمأمورية المختصة.

كما أن الأفراد والشركات التي تقوم بتقديم خدمات مهنية وإستشارية يتوجب عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10% .

وأوضح رئيس المصلحة أن الشركات التي تمارس نشاطًا لبيع سلع أوأداء خدمات من سلع وخدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة، أوالخدمة المؤداه التي نص عليها القانون.

يذكر أن أرباح كثير من المشاهير على منصات التواصل الاجتماعي والفيديو تجاوزت ملايين الجنيهات.