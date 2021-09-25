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استقر سعر الذهب ، صباح اليوم السبت، 25 سبتمبر 2021، على الاسعار المنخفضة التى حققها مساء الجمعة، وذلك لتوقف التداول بالبورصة لقضاء الاجازة الاسبوعية، وتأثرت أسعار الذهب في مصر، بالأسعار العالمية حيث شهدت حالة من الصعود والهبوط قبل اغلاق البورصة مساء الجمعة، وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا بمصر 770 جنيها للجرام.

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب بشكل يومى، سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطا من 879 إلى 881 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر من 770 إلى 772 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطا من 659 إلى 661 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وتراوح سعر الجنيه الذهب من 6160 إلى 6176 جنيها.

وشهدت أسعار الذهب عالميا، صباح اليوم، استقرارا على الأسعار التى تحققت مساء الجمعة والتى شهدت تراجعا عن أسعار الذهب صباح الجمعة، حيث سجلت أسعار الذهب هبوط للاسبوع الثالث على التوالى مع نهاية التعاملات مساء الجمعة، وأغلق الذهب، عند نفس الأسعار التى أغلق بها الاسبوع الماضى، بعدما مر بحالة من التذبذب على مدار اليوم .

وتأثر سعر الذهب، بقرار الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى والذى أكد الأربعاء الماضى أن التناقص التدريجى لشراء الأصول قد يبدأ فى نهاية العام الجارى ويمكنها أيضا أن رفع سعر الفائدة فى عام 2022 لمعالجة ارتفاع التضخم .

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 773.03 جنيه، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1,750.87 $ .

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