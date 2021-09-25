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تقوم السكة الحديد بتشغيل خدمة القطارات المحسنة «تحيا مصر» في مختلف انحاء الخطوط الرئيسية والفرعية،
المصرى اليوم تنشر اسعار تذاكر القطارات في الوجه القبلي وبيانها كالتالي:-
القاهرة-الواسطى 10 جنيهات
القاهرة-بني سويف 12 جنيهًا
القاهرة-مغاغة 18 جنيهًا
القاهرة-بنى مزار 24 جنيهًا
القاهرة-المنيا 28 جنيهًا
القاهرة-ملوي 28 جنيهًا
القاهرة-ديروط 28 جنيهًا
القاهرة-القوصية30 جنيهًا
القاهرة-أسيوط 32 جنيهًا
القاهرة-أبوتيج34 جنيهًا
القاهرة-صدفا 34 جنيهًا
القاهرة-طما 34 جنيهًا
القاهرة-طهطا 36 جنيهًا
القاهرة-المراغة 36 جنيهًا
القاهرة-سوهاج 38 جنيهًا
القاهرة-جرجا 40 جنيهًا
القاهرة-نجع حمادي 42 جنيهًا
القاهرة-قنا 44 جنيهًا
القاهرة-الأقصر 48 جنيهًا
القاهرة-أسوان 56 جنيهًا