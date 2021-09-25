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تذاكر القطارات «تحيا » بالوجه القبلي

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أسعار تذاكر القطارات «تحيا مصر» بالوجه القبلي تذاكر القطارات «تحيا » بالوجه القبلي

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تقوم السكة الحديد بتشغيل خدمة القطارات المحسنة «تحيا » في مختلف انحاء الخطوط الرئيسية والفرعية،

المصرى اليوم تنشر تذاكر القطارات في الوجه القبلي وبيانها كالتالي:-

القاهرة-الواسطى 10 جنيهات

القاهرة-بني سويف 12 جنيهًا

القاهرة-مغاغة 18 جنيهًا

القاهرة-بنى مزار 24 جنيهًا

القاهرة-المنيا 28 جنيهًا

القاهرة-ملوي 28 جنيهًا

القاهرة-ديروط 28 جنيهًا

القاهرة-القوصية30 جنيهًا

القاهرة-أسيوط 32 جنيهًا

القاهرة-أبوتيج34 جنيهًا

القاهرة-صدفا 34 جنيهًا

القاهرة-طما 34 جنيهًا

القاهرة-طهطا 36 جنيهًا

القاهرة-المراغة 36 جنيهًا

القاهرة-سوهاج 38 جنيهًا

القاهرة-جرجا 40 جنيهًا

القاهرة-نجع حمادي 42 جنيهًا

القاهرة-قنا 44 جنيهًا

القاهرة-الأقصر 48 جنيهًا

القاهرة-أسوان 56 جنيهًا

المصرى اليوم

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