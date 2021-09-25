أخبار عاجلة

هل يطوي التقارب الأردني السوري ملف المعتقلين الأردنيين في سوريا -
البداية بـ "ديربي جدة ".. ملعب عبدالله الفيصل يعود بحلته الجديدة لاستضافة المباريات -
بالصور.. تجاوزات صحية ترصدها "أمانة الطائف" في أنشطة بيع الحليب والأجبان -
مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية ينطلق غدًا -
مصر تعلن عن إحباط مخطط لتمويل أنشطة "جماعة الإخوان" -
إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب بطريق الخرمة - رنية.. والهلال الأحمر يباشر -
"النيابة العامة": إذا عثر رجل الضبط الجنائي على أوراق مختومة ومغلفة يتم تحريزها وبعثها للمحقق -
أزمة الغواصات.. وزير الخارجية الفرنسي يدعو لإعادة النظر في علاقات بلاده ببريطانيا وأستراليا -
بيسكوف: نسبة التطعيم في روسيا ضد كورونا ليست كافية -
رئيس الوزراء اليوناني: لا ننوي الدخول في سباق تسلح مع تركيا لكننا سندافع عن أراضينا وسيادتنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

القوى العاملة : تحصيل 105 آلاف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

Print
القوى العاملة : تحصيل 105 آلاف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة القوى العاملة : تحصيل 105 آلاف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية ، في تسوية مستحقات المواطن المصري «خالد.ع.أ.ع.أ»، وبلغت إجمالي مستحقاته 25 ألفاً و200 ريال سعودي أي ما يوازي 105 آلاف و588 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات العامل «خالد.ع.أ.ع.أ»، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وبتوجيه من الملحق العمالى وليد عبدالرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قام الملحق العمالي عبدالحليم محمود بالتفاوض وديا شركة التشييد الشرقي للمقاولات بجده، ونجح في الحصول على مستحقات العامل المذكور الذي يعمل فني كهرباء لدي الشركة وبلغ إجمالي مستحقاته 25 ألفاً و200 ريال سعودي أي ما يوازي 105 آلاف و588 جنيها مصريا تقريبا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي بنظيره النيوزيلندي

مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي بنظيره النيوزيلندي

السعودية تعلن السماح بأداء العمرة لهذه الفئات دون تلقي لقاح كورونا

السعودية تعلن السماح بأداء العمرة لهذه الفئات دون تلقي لقاح كورونا

السفارة السعودية في الفلبين: احذروا من هؤلاء وأنتم تتعاقدون مع العمالة

السفارة السعودية في الفلبين: احذروا من هؤلاء وأنتم تتعاقدون مع العمالة

السعودية ترفع الكفائة الاستيعابية للمعتمرين إلى 100 ألف معتمر

السعودية ترفع الكفائة الاستيعابية للمعتمرين إلى 100 ألف معتمر