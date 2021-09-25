قانون جديد يسمح بتطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس

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جى بي سي نيوز :- صدر في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 5746 القانون رقم 23 لسنة 2021 لتطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، والذي أتاح إنشاء مؤسَّسة خيرية غير ربحية تحمل اسم مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري.

ونصَّت مواد القانون الجديد الذي صدر، اليوم الخميس، على أنَّ الأراضي المجاورة لموقع المغطس هي الأراضي الواقعة ضمن حوض رقم 30 الملاحة من أراضي غور الكفرين بمنطقة الشونة الجنوبية والتي تعود ملكيتها لسلطة وادي الأردن بالإضافة إلى قطعة الأرض رقم 755 باستثناء أراضي الملكيات الخاصة،وفق بترا .

وأتاح القانون لمجلس الوزراء مستقبلا إضافة أراض لهذه الأراضي أو إخراج عدد منها سواء بالتَّخصيص او بالشراء.

ومنع القانون على المؤسسة ولا بأية حال من الأحوال بيع الأراضي المجاورة لموقع المغطس التي حددها القانون، وتهدف المؤسسة لتطوير هذه الأراضي بما يعزز اهميتها لتكون إحدى أهم الوجهات السياحية العالمية الدينية والتاريخية ودعم المجتمعات المحلية وتدريبها ورفع قدراتها وتوفير فرص العمل لها.

وضمن القانون في مادته السادسة عدم تأثير تطوير هذه الأراضي على مكانة المغطس باعتباره تراثاً عالمياً وأن يتوافق مع تدابير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة لحماية التراث العالمي.