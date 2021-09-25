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دولتان يمكنهما الوساطة بين أمريكا والصين.. "فاينانشيال تايمز" تشير للسعودية

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دولتان يمكنهما الوساطة بين أمريكا والصين.. "فاينانشيال تايمز" تشير للسعودية دولتان يمكنهما الوساطة بين أمريكا والصين.. "فاينانشيال تايمز" تشير للسعودية
أكّدت أن العلاقات الخليجية مع بكين تمنح واشنطن حلاً ومساراً جديداً.. تأثير دولي

دولتان يمكنهما الوساطة بين أمريكا والصين..

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن ودول الخليج يمكنها لعب دور الوسيط بين القوتين العظمى الولايات المتحدة والصين، مشيرة إلى أن العلاقات الخليجية مع الصين تمنح الولايات المتحدة حلاً ومساراً جديداً.

وأشار الأستاذ المساعد في مدرسة بروكسل للحكم في بلجيكا، جاي بورتون؛ إلى أن السعودية والإمارات تقومان بجهود كبيرة في الشرق الأوسط، كما أنهما تعدان دولتين ذواتي تأثير دولي كبير.

وقال "بورتون": "الرياض وأبو ظبي لديهما طموحات ونيّات حسنة مع كل من واشنطن وبكين، كما هو الحال مع الشرق الأوسط والكثير من القضايا الدولية، ولديهما القدرة على لعب دور الوسط بين واشنطن وبكين".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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