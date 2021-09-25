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ضحايا كورونا في 3 دول خلال 24 ساعة.. 699 وفاة بالبرازيل و564 في المكسيك و36 بمصر

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ضحايا كورونا في 3 دول خلال 24 ساعة.. 699 وفاة بالبرازيل و564 في المكسيك و36 بمصر ضحايا كورونا في 3 دول خلال 24 ساعة.. 699 وفاة بالبرازيل و564 في المكسيك و36 بمصر

ضحايا كورونا في 3 دول خلال 24 ساعة.. 699 وفاة بالبرازيل و564 في المكسيك و36 بمصر

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الجمعة، تسجيل 19438 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و699 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 663593، بينما وصل مجمل حالات الإصابة المؤكدة إلى 21 مليوناً و327 ألفاً و616 حالة.

وتحتل البرازيل حالياً المركز الثالث في عدد إصابات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند، كما تحتل المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجّلت 564 وفاة و10139 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الجمعة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد إلى 274703، بينما بلغت الإصابات ثلاثة ملايين و619115 حالة في المجمل منذ ظهور الوباء.

سجّلت مصر 568 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 36 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان لها، أن إجمالي العدد الذي تمّ تسجيله في مصر بالفيروس هو 300278 من ضمنهم 253271 حالة تمّ شفاؤها، و17110 حالات وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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