أخبار عاجلة

هل يطوي التقارب الأردني السوري ملف المعتقلين الأردنيين في سوريا -
البداية بـ "ديربي جدة ".. ملعب عبدالله الفيصل يعود بحلته الجديدة لاستضافة المباريات -
بالصور.. تجاوزات صحية ترصدها "أمانة الطائف" في أنشطة بيع الحليب والأجبان -
مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية ينطلق غدًا -
مصر تعلن عن إحباط مخطط لتمويل أنشطة "جماعة الإخوان" -
إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب بطريق الخرمة - رنية.. والهلال الأحمر يباشر -
"النيابة العامة": إذا عثر رجل الضبط الجنائي على أوراق مختومة ومغلفة يتم تحريزها وبعثها للمحقق -
أزمة الغواصات.. وزير الخارجية الفرنسي يدعو لإعادة النظر في علاقات بلاده ببريطانيا وأستراليا -
بيسكوف: نسبة التطعيم في روسيا ضد كورونا ليست كافية -
رئيس الوزراء اليوناني: لا ننوي الدخول في سباق تسلح مع تركيا لكننا سندافع عن أراضينا وسيادتنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"برقيّتان" من "القيادة" للرئيس اليمني

Print
"برقيّتان" من "القيادة" للرئيس اليمني "برقيّتان" من "القيادة" للرئيس اليمني
عبرت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق بموفور الأمن والاستقرار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس عبدربه منصور هادي.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق دوام الأمن والاستقرار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
البداية بـ "ديربي جدة ".. ملعب عبدالله الفيصل يعود بحلته الجديدة لاستضافة المباريات

البداية بـ "ديربي جدة ".. ملعب عبدالله الفيصل يعود بحلته الجديدة لاستضافة المباريات

بالصور.. تجاوزات صحية ترصدها "أمانة الطائف" في أنشطة بيع الحليب والأجبان

بالصور.. تجاوزات صحية ترصدها "أمانة الطائف" في أنشطة بيع الحليب والأجبان

مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية ينطلق غدًا

مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية ينطلق غدًا

مصر تعلن عن إحباط مخطط لتمويل أنشطة "جماعة الإخوان"

مصر تعلن عن إحباط مخطط لتمويل أنشطة "جماعة الإخوان"