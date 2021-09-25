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أحلي لحمة مشوية من أيد عم خالد صاحب أشهر شواية في طنطا????.. النية الصافية سر الطعم الحلو للأكل ❤️

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