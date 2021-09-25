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وظائف خالية في مصلحة الشهر العقاري لأكثر من 4100 فرصة في القاهرة وجميع المحافظات
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الخميس 30 سبتمبر 2021 08:48 مساءً
الزمالك يبدأ راحة ٥ أيام من الغد
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الخميس 30 سبتمبر 2021 08:47 مساءً
سيدة تحرر محضرا عقب فقدان رضيعها داخل مستشفى الحسينية بالشرقية
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الخميس 30 سبتمبر 2021 08:47 مساءً
تطالب بتعويض المستخدمين عن سوء الخدمة.. دعوى قضائية ضد إحدى شركات الاتصالات
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الخميس 30 سبتمبر 2021 08:47 مساءً
تعرف على جوائز مهرجان الإسكندرية السينمائي
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الخميس 30 سبتمبر 2021 08:47 مساءً
مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي بنظيره النيوزيلندي
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الخميس 30 سبتمبر 2021 08:39 مساءً
شاهد من إيرلندا.. سفارة المملكة تحتفي باليوم الوطني 91 وشعار المملكة على "جسر بيكيت"
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الخميس 30 سبتمبر 2021 08:39 مساءً
رسميًا.. افتتاح سفارة إسرائيل في البحرين
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الخميس 30 سبتمبر 2021 08:33 مساءً
حمدوك:زيارة رئيس البنك الدولي دليل عملي على فك عزلةالسودان الدولية
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الخميس 30 سبتمبر 2021 08:33 مساءً
وزيرة البيئة تعقد أولى اللقاءات الثنائية على هامش اجتماعات ميلانو
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الخميس 30 سبتمبر 2021 08:32 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
مأساة "شمشون الجبار" اللى تبكي الحجر!.. قصة "عم محروس" بنك دم متحرك عايز اللى ينقذه!
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 25 سبتمبر 2021 09:00 صباحاً
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