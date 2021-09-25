استمرار تطعيم العاملين في مدارس شمال سيناء بلقاح كورونا

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تواصلت عمليات تطعيم العاملين في مدارس شمال سيناء بلقاح كورونا، استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وأشار الدكتور حاسم حمدى مدير عام إدارة الإعلام والتثقيف الصحى بمديرية الصحة، إلى المتابعة للاطمئنان على سير العمل والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء عمليات تطعيم العاملين بالتربية والتعليم استعدادا للعام الدراسى الجديد، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن تطعيم العاملين في مجال التعليم حرصا على سلامتهم وسلامة الطلاب، علاوة على حث جميع العاملين بضرورة التطعيم.

بدوره أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على استمرار تطعيم العاملين في التربية والتعليم بلقاح كورونا، لافتا إلى تطعيم نحو 90% من المعلمين بلقاح كورونا حتي اللحظة.