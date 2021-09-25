غلق 3 مقاهي في دسوق لمخالفة الإجراءات الاحترازية

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تمكنت حملات ليلية بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ من غلق 3 مقاهي نتيجة ضبط 31 شيشة، كما تمكنت من تحرير عدد من المحاضر للمخالفين من أصحاب المحال، لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن الحملات التي وجه بتنظيمها اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

قال السيد عبدالستار رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إن الحملة تمكنت من ضبط 31 شيشة بـ 3 مقاهي بدسوق، ومازال الحملات مستمرة، لتطبيق الاجراءات الاحترازية، إضافة إلى رفع الاشغالات، كما تمكنت حملة مجلس مدينة دسوق من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بناء دور خامس مخالف بقرية جماجمون التابعة للمركز.

فيما أكد شريف هيكل رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أن حملة جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع مجلس مدينة سيدي سالم وإدارة التموين، تمكنت من ضبط مخزن سلع غذائية يعمل بدون ترخيص وتم التحفظ على 42500 قطعة شيكولاتة بدون بيانات توضح مدى صلاحيتها للإستهلاك، ويشتبه في كونها صالحة، كما تم ضبط 40 ألف قطعة حلوى مستوردة مدون عليها صنع في تركيا بدون مستند يدل على مصدرها الفعلي، كما تم ضبط محل لبيع المسلزمات الطبية يعمل بدون ترخيص، وتم التحفظ على 490 قطعة مستلزمات مستوردة بدون مستند يدل على مصدر تلك المنتجات، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون وتم التحفظ على المضبوطات وجاري العرض على النيابة العامة.

دسوق