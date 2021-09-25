أخبار عاجلة

وظائف خالية في مصلحة الشهر العقاري لأكثر من 4100 فرصة في القاهرة وجميع المحافظات -
الزمالك يبدأ راحة ٥ أيام من الغد -
سيدة تحرر محضرا عقب فقدان رضيعها داخل مستشفى الحسينية بالشرقية -
تطالب بتعويض المستخدمين عن سوء الخدمة.. دعوى قضائية ضد إحدى شركات الاتصالات -
تعرف على جوائز مهرجان الإسكندرية السينمائي -
مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي بنظيره النيوزيلندي -
شاهد من إيرلندا.. سفارة المملكة تحتفي باليوم الوطني 91 وشعار المملكة على "جسر بيكيت" -
رسميًا.. افتتاح سفارة إسرائيل في البحرين -
حمدوك:زيارة رئيس البنك الدولي دليل عملي على فك عزلةالسودان الدولية -
وزيرة البيئة تعقد أولى اللقاءات الثنائية على هامش اجتماعات ميلانو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تراجع في الإصابات وارتفاع الوفيات .. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

Print
تراجع في الإصابات وارتفاع الوفيات .. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا تراجع في الإصابات وارتفاع الوفيات .. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 800 متعاف من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 253271 حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم تسجيل 568 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وأضافت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 300278 من ضمنهم 253271 حالة تم شفاؤها، و17110 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعاملات المصريين تستحوذ على 85.2% من تعاملات البورصة خلال سبتمبر

تعاملات المصريين تستحوذ على 85.2% من تعاملات البورصة خلال سبتمبر

مباشر منتخب مصر (0)-(0) ليبيريا .. لحظة بلحظة

مباشر منتخب مصر (0)-(0) ليبيريا .. لحظة بلحظة

أحزان البحيرة.. مصرع طفلين شقيقين في حريق وشابين في حادث قطار

أحزان البحيرة.. مصرع طفلين شقيقين في حريق وشابين في حادث قطار

كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا