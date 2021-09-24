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«مروج الشائعة استغل إصابتي بالعصب السابع».. صفية العمري تكشف حقيقة اعتزالها الفن

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«مروج الشائعة استغل إصابتي بالعصب السابع».. صفية العمري تكشف حقيقة اعتزالها الفن «مروج الشائعة استغل إصابتي بالعصب السابع».. صفية العمري تكشف حقيقة اعتزالها الفن

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كشقت الفنانة الكبيرة صفية العمري، حقيقة ما يتردد حول اعتزالها للفن وذلك خلال لقائها ببرنامج «et بالعربي». وقالت «العمري» خلال لقائها: «أنا معتزلتش ولكني معتزلة للأدوار التافهة التي لاتليق بي».

وأضافت صفية العمري بشأن تحضيراتها لعمل فني جديد، قائلة :«في حاجة إنشاء الله بقراها معروضة عليا واتمنى أنها تتم على خير، إذا كانت على نفس مستوى إلى الناس قدروني واحترومني في».

وكانت صفية العمري كشفت عن شائعها طاردتها لفترات طويلة، وهي الترويج بأنها أجرت عملية جراحية تجميلية فاشلة أسفرت عن تشويه وجهها.

وأضافت العمري خلال لقائها ببرنامج «كلمة أخيرة»، على فضائية «on» والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن مروج الشائعة استغل مرضها وإصابتها بالعصب السابع وخضوعها للعلاج لفترات طويلة جراء ارتخاء في العين وشلل في الجزء الأيسر من الوجه، وروج شائعته.

وأوضحت أنها أصيبت بهذا المرض أثناء تصويرها فيلم «صاحب الإدارة بواب عمارة»، مؤكدة أنها قدمت مشهدًا وهي مريضة وتضع «الشال» على وجهها

المصرى اليوم

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