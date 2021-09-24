فرج عامر هزيمة سموحة من بيراميدز: «فضيحة الموسم تبدأ مبكرًا»

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يرى المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السكندري، تعرض لظلم تحكيمي، خلال مباراة بيراميدز في مسابقة كأس مصر.

وكان بيراميدز فاز على سموحة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

وكتب فرج عامر، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «ولا يزال الظلم ضد سموحة مستمر.. فضيحة الموسم تبدأ مبكرا بطلها أمين عمر».

وأضاف: «الهدف الاول فخر الدين يوسف، يحجز اللعب محمد شكرى بيده وفاول واضح للجميع، الهدف الثالث وبعد ضغط سموحة لإحراز هدف التعادل يفاجئنا، نبغة التحكيم بضربه جزاء لم ولن يراها إلا نابغة التحكيم أمين عمر.. وبداية موسم ولا أروع».