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ملكات في معرض موسكو الدولي للكتاب

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ملكات مصر في معرض موسكو الدولي للكتاب ملكات في معرض موسكو الدولي للكتاب

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تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح وفي إطار عام التبادل الإنساني بين وروسيا ٢١- ٢٢ الذي أطلقته الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة مع أولجا ياريلوفا ممثلة دولة

شاركت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة دكتور هيثم الحاج على بمعرض موسكو الدولي للكتاب في دورته ال ٣٤ الذي افتتح صباح اليوم بمركز إكسبو سنتر للمعارض بالعاصمة الروسية موسكو وبمشاركة أكثر من مائتي دار نشر وبحضور محمد الفقي رئيس الإدارة المركزية للتسويق ودكتور محمد السرجاني الملحق الثقافي المصري بموسكو ومروان حماد مدير المشروعات الثقافية.

وجاءت مشاركة الهيئة من خلال الجناح المصري المتميز بعدد من الكتب المترجمة إلى اللغة الروسية والصربية مثل كتاب ملكات مصر للدكتور ممدوح الدماطي وسوق الله لطارق الطيب. وأيضا تراجم إلى الإنجليزية والإيطالية بجانب عدد كبير من العناوين التي تحظى باهتمام الجمهور من دارسي العربية بروسيا الذين حرصوا على زيارة الجناح والتقاط صورا تذكارية به.

كما حرص سيرجي كاكين رئيس الهيئة المنظمة للمعرض على زيارة الجناح المصري والتقاط الصور بداخله حيث اثنى على المشاركة المصرية ودعا لزيادة المشاركة في الدورات القادمة.

المصرى اليوم

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