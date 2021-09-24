إيهاب جلال يكشف صفقات بيراميدز الصيفية

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كشف إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن الصفقات التي سيتم تدعيم بها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال إيهاب جلال، في تصريحات تلفزيونية: «سيتم التعاقد لاعبين أجانب، في الفترة الجارية»، مشيرًا: «معظم اللاعبين المصريين المميزين انتقلوا إلى أندية الدوري الممتاز».

وأضاف: «حسين السيد، ظهير أيسر طلائع الجيش، تم التعاقد معه قبل أن أتولى تدريب الفريق»، مشيرًا: «حتى هذه اللحظة لم يتم حسم التعاقد مع هشام محمد، لاعب خط وسط مصر المقاصة».

وتابع: «لم نحسم أيضًا التعاقد مع مصطفى الزناري، مدافع طلائع الجيش، حيث لم يتم التوصل لاتفاق مع ناديه».

يذكر أن بيراميدز دعم صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع كل من التونسي فخر الدين بن يوسف، مهاجم الإسماعيلي، وعبدالله مجدي، جناح مصر المقاصة، ومحمود صابر، لاعب خط وسط نادي النجوم.