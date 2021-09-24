العسال يكشف تفاصيل أزمة كارتيرون: «من حرضه على الهروب هو من أعاده»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أبدى المستشار محمود العسال المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك استيائه من إدارة الأمور داخل نادي الزمالك في ظل وجود لجنة مؤقتة.

وقال العسال: حزين لما آل إليه حال نادي الزمالك من العشوائية والتخبط في القرارات خصوصا وأن ما يحدث الآن يؤكد أن من حرض كارتيرون على الهرب هو من أعاده هو نفسه ويحاول دعمه.

وتابع المستشار القانوني السابق للزمالك: «لازم نفهم إيه اللى بيحصل فى نادى الزمالك ومين اللى بيدير النادى وبيتخذ القرارات فالفرنسي باتريس كارتيرون هرب من النادى فى وقت حرج وبدون مبرر وعن عمد وترك الفريق والإدارة فى وقت عصيب جدا وكنت شاهد عيان على هذه الواقعة من أولها لآخرها».

واضاف: «بعد رحيل مجلس مرتضى منصور وتعيين لجنة مؤقتة يأتى مرة أخرى وبدون مبرر وكان الفريق مستقر ويتم إقالة باتشيكو في واقعة آثارت دهشة الجميع ومع اقتراب الانتخابات تأتى اللجنة المؤقتة فى سابقة لم نعهدها من قبل وتقوم بالتجديد لكارتيرون ثلاثة مواسم رغم أنه مازال مرتبط بموسم كامل وكأنه يتم مكافأته على شئ ما».

واختتم العسال تصريحاته: «يا ترى لماذا كارتيرون ولصالح من؟».

وكان أمير مرتضي منصور المشرف العام السابق على الكرة بنادي الزمالك قد طالب لجنة النادي المؤقتة بضرورة التراجع عن التعاقد مع باتريس كارتيرون لمدة ٣ مواسم بعدما أعلنت إدارة النادي تمديد عقده لمدة 3 مواسم.

وكتب أمير مرتضى على حسابه الشخصي :«هو فيه كدة!! لجنة باقي لها شهر وتمشي تجدد لمدير فني ٣ سنين!!! طب افرض المجلس القادم بغض النظر مين شايف انه يمشيه لسوءالنتائج او لعدم تحقيق بطولة النادي يلبسه ٣ سنين!! غلط كبير يا ريت ترجعوا في القرار ده خصوصاً ان عقده ساري لموسم قادم».