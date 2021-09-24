تنفيذ 18 قرار إزالة في سوهاج

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أزالت اليوم حملات مكبرة نفذتها مديرية أمن سوهاج، بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية، 18 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومنافع الرى بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك ضمن تنفيذ قرارات الموجة الثامنة عشر من موجات قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة، والتصدي لظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطاراً بتنفيذ حملات أمنية مكبرة برئاسة نائبي مدير الأمن لقطاعي الشمال والجنوب، وضباط المراكز والأقسام، مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن، وبالإشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، بمراكز المراغة، وطهطا، وجرجا، والعسيرات، أسفرت عن تنفيذ 18 قرار إزالة تعديات مختلفة، من بينها 9 حالات لتعدي على أملاك الإدارة العامة للري والصرف بسوهاج، و5 حالات تعديات على الأراضي الزراعية، و4 حالات تعد على أملاك الدولة، بإجمالى 1365 متراً مربعاً، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة لاستكمال الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.