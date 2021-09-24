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«رجل مفيش منه».. منة عرفة توجه رسالة إلى زوجها

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«رجل مفيش منه».. منة عرفة توجه رسالة إلى زوجها «رجل مفيش منه».. منة عرفة توجه رسالة إلى زوجها

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وجهت الفنانة الشابة منة عرفة، رسالة رومانسية تتغزل من خلالها في زوجها الفنان الشاب محمود المهدي، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».

علقت منة عرفة على صورة تجمعها بزوجها، قائلة: «إلى زوجي ورجل أحلامي في كل موقف صعب بيعدي علينا بتثبتلي فيه إنك رجل مفيش منه كتير وفي كل لحظة حلوة بتعدي مابينا بنبهر بـ إد إيه أنا إنسانة محظوظة وربنا بيحبني عشان رزقني براجل زيك، أنت السعادة والفرحة والأمان إلى كنت محرومة منهم عشان مكنتش في حياتي يا حياتي«.

وتابعت: «أنت هديتي من ربنا إلى كل يوم وكل لحظة بشكر ربنا عليها، أنت العوض إلى كنت مستنياه طول حياتي، غيرتني وغيرت حياتي كلها للأحسن، جيت بدلت كل الحزن والوجع والخوف بحب وأمان واستقرار وذكريات حلوه زيك، أنت أرجل وأجدع وأحن وأحلي راجل أنا شفته في حياتي».

واختتمت: «ربنا يديمك أحلي نعمة في حياتي ويخليك ليا وميحرمنيش منك ويحميك من كل شر ويسعدك ويفرح قلبك زي ما دايماً بتفرحني، كل الكلام دا ميوصفش 1% من حبي واحترامي ليك بجد، بحبك يا توأم الروح والشكل يا من تنتمي له روحي ووجداني وهويتي».

المصرى اليوم

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