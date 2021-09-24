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حالة نفسية.. حسام موافي يكشف أسباب صعوبة البلع..

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حالة نفسية.. حسام موافي يكشف أسباب صعوبة البلع.. فيديو حالة نفسية.. حسام موافي يكشف أسباب صعوبة البلع..

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كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أسباب عسر البلع ووقوف الطعام والسوائل بصفة خاصة في الحلق، عند تناول الوجبات اليومية.

وأوضح حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه المشكلة إن كانت عضوية فهي لا تحل إلا عن طريق إجراء منظار، موضحا أن معظم الحالات التي تعاني من وقوف الطعام في الحلق لديها مشكلة نفسية.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني أن جزء من مشكلة عسر البلع قد يكون ناتج عن ضعف الأعصاب المسئولة عن بلع السوائل، موضحا أنه عندما تتهالك الأعصاب تسبب شلل في منطقة البلع فلا يستطيع المريض شرب السوائل ولكن يمكنه بلع الطعام الجاف.

ونصح حسام موافي بضرورة إجراء منظار لتحديد أسباب المشكلة سواء كانت ناتجة عن شلل في منطقة البلع أم حالة نفسية، موضحا أنه في الحالتين يستطيع المريض تناول بعض الطعام لكنه يجد صعوبة في شرب السوائل.

المصرى اليوم

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