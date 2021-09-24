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وزيرة الثقافة تنعى فنان الكاريكاتير الكبير جمعة فرحات

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وزيرة الثقافة تنعى فنان الكاريكاتير الكبير جمعة فرحات وزيرة الثقافة تنعى فنان الكاريكاتير الكبير جمعة فرحات

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نعت الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الفنان جمعة فرحات رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير الذي غيبه الموت اليوم الجمعة 24 سبتمبر عن عمر ناهز 80 عاما وقالت ان الراحل احد ابرز فنانى الكاريكاتير في والوطن العربى، واضافت انه نجح برسوماته الساخرة في تناول الكثير من القضايا الاجتماعية، وقدمت العزاء لاسرته واصدقائه ومحبيه داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته .

يذكر ان الفنان الكبير الراحل جمعة فرحات حاصل على درجة البكالوريوس من كلية التجارة عام 1964، التحق بالعمل في مؤسسة روزاليوسف الصحفية منذ عام 1964م، وواصل مسيرة العطاء من داخلها طوال ما يقرب من 4 عقود، عمل رساما بصحيفة الأهرام ويكلي منذ صدورها عام 1990م، بدأ نشر أعماله في جريدة الأهرام مما يقرب من 22 عاما الأهرام اليومية منذ عام 1999م، توج بالعديد من الجوائز، منها جائزة على ومصطفى أمين وجائزة نقابة الصحفيين مرتين عامي 1986 و1989م، نشرت أعماله في صحف «هيرالد تريبيون» الأمريكية، و«يوميوري» اليابانية والعديد من الإصدارات الدولية الأخرى.

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