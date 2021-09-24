راحة إجبارية للاعبي المصري البورسعيدي

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قرر معين شعباني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، منح لاعبي الفريق راحة سلبية، غدا السبت، على أن يتم التجمع يوم الأحد ليدخل الفريق في معسكر ببرج العرب في الإسكندرية.

المصري يدخل الأحد المقبل المعسكر المغلق لزيادة الحمل البدني للاعبين وزياده تركيزهم وذلك استعدادًا لبطولة الكونفدرالية الإفريقية في الموسم.

يذكر أن النادي المصري عقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم الجمعة، في أحد فنادق بورسعيد، للإعلان عن تشكيل الجهاز الفني والصفقات الجديدة التي تم تدعيم بها الفريق خلال الميركاتو الصيفي.