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إيهاب جلال بعد فوز بيراميدز على سموحة: أدرب أفضل فرق الدوري وهدفنا كأس

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إيهاب جلال بعد فوز بيراميدز على سموحة: أدرب أفضل فرق الدوري وهدفنا كأس مصر إيهاب جلال بعد فوز بيراميدز على سموحة: أدرب أفضل فرق الدوري وهدفنا كأس

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قال إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إنه سعيد بالفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف والعبور لدور الثمانية من كأس ، موضحا أن البداية جيدة للغاية خاصة وأنها أول مباراة مع الفريق وبعد فترة إعداد قصيرة وكان من المهم للغاية تحقيق الفوز والعبور للمرحلة المقبلة من الكأس.

شدد إيهاب جلال على أن بيراميدز فريق قوي للغاية ويمتلك إمكانيات مميزة للغاية وكان حريصا على تولي المهمة، وفي المرحلة المقبلة ستكون هناك فترة إعداد إضافية مع توقف النشاط بسبب تجمع ، وسيغيب عن فترة الإعداد اللاعبون الدوليون، وسيعمل على تجهيز اللاعبين بالصورة المثالية للمرحلة المقبلة المهمة للغاية.

شدد على أن الفريق يعمل بكل قوة من أجل تحضير مثالي استعدادا لاستكمال الكأس وبدء مشوار الكونفدرالية والدوري الممتاز والفريق يحاول أن يبدأ المشوار بأفضل صورة ممكنة من الناحية الفنية والبدنية لبدء مسيرة مثالية وتحقيق طموحات النادي وحصد الألقاب والبطولات.

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