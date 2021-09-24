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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزًا ثمينًا على حساب نظيره سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة 24-9-2021 ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

تقدم بيراميدز عن طريق فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق السماوي بهدف نظيف.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني سدد عبدالله السعيد صاروخية من ركلة حرة سكنت المقص الأيمن لحارس سموحة الهاني سليمان في الدقيقة 46، وقلص عبدالكبير الوادي النتيجة بتسجيل هدف سموحة في الدقيقة 70، وقتل رمضان صبحى طموح سموحة في إدراك التعادل بتسجيل الهدف الثالث لبيراميدز من ركلة جزاء أثارت جدلا كبيرا في الدقيقة 90+5.

بهذا الفوز يتأهل نادي بيراميد إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر وينتظر منافسه في هذا الدور من الفائز في مباراة الأهلي ضد إنبي التي ستقام غدا السبت.

يذكر أن الزمالك وأسوان سيتواجهان في نصف نهائي كأس مصر، فيما ينتظر بتروجت المتأهل من بيراميدز أو الأهلي أو إنبي لمواجهته في المباراة الأخرى لنصف النهائي.