أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الأردني : أحداث الربيع العربي انعكست على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية -
تخفيض تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية في بنى سويف -
حملة للتصدي لزواج القاصرات في ملوي -
الإفتاء: التحرش الجنسي حرام شرعًا.. وكبيرة من كبائر الذنوب -
إحالة دعوى حجب لعبة «فورتنايت» إلى المفوضين -
فيلم «آخر رجال ريفيرا» يحصد جائزة أفلام الطلبة بمهرجان الإسكندرية السينمائي -
تصديري الملابس: فتح قنوات اتصال مع الجمارك للتعامل الفوري مع أي عوائق -
«التنظيم والإدارة» يوافق على التسوية لـ241 موظفا في الإسكندرية -
تعاملات المصريين تستحوذ على 85.2% من تعاملات البورصة خلال سبتمبر -
«البترول»: إطلاق الدفعة الرابعة من «تنمية وتطوير القدرات البشرية بقطاع التعدين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

بيراميدز يهزم سموحة وينتظر الفائز من الأهلي وإنبي في ربع نهائي كأس

Print
بيراميدز يهزم سموحة وينتظر الفائز من الأهلي وإنبي في ربع نهائي كأس مصر بيراميدز يهزم سموحة وينتظر الفائز من الأهلي وإنبي في ربع نهائي كأس

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزًا ثمينًا على حساب نظيره سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة 24-9-2021 ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس .

تقدم بيراميدز عن طريق فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق السماوي بهدف نظيف.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني سدد عبدالله السعيد صاروخية من ركلة حرة سكنت المقص الأيمن لحارس سموحة الهاني سليمان في الدقيقة 46، وقلص عبدالكبير الوادي النتيجة بتسجيل هدف سموحة في الدقيقة 70، وقتل رمضان صبحى طموح سموحة في إدراك التعادل بتسجيل الهدف الثالث لبيراميدز من ركلة جزاء أثارت جدلا كبيرا في الدقيقة 90+5.

بهذا الفوز يتأهل نادي بيراميد إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر وينتظر منافسه في هذا الدور من الفائز في مباراة الأهلي ضد إنبي التي ستقام غدا السبت.

يذكر أن وأسوان سيتواجهان في نصف نهائي كأس مصر، فيما ينتظر بتروجت المتأهل من بيراميدز أو الأهلي أو إنبي لمواجهته في المباراة الأخرى لنصف النهائي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعاملات المصريين تستحوذ على 85.2% من تعاملات البورصة خلال سبتمبر

تعاملات المصريين تستحوذ على 85.2% من تعاملات البورصة خلال سبتمبر

مباشر منتخب مصر (0)-(0) ليبيريا .. لحظة بلحظة

مباشر منتخب مصر (0)-(0) ليبيريا .. لحظة بلحظة

أحزان البحيرة.. مصرع طفلين شقيقين في حريق وشابين في حادث قطار

أحزان البحيرة.. مصرع طفلين شقيقين في حريق وشابين في حادث قطار

كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا