استخراج جثة ربة منزل وتشريحها لمعرفة سبب الوفاة فى بنها

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أمرت نيابة قسم أول بنها استخراج جثة ربة منزل من مقابر الصدقة في الشموت دائرة مركز بنها وإنتداب الطب الشرعي لتشريح جثتها لمعرفة سبب الوفاة بعد أن لقيت مصرعها على يد زوجها «تاجر خضروات» بمعاونة كلا من شقيقه وزوج شقيقته، والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال شهود رؤية المتهمين أثناء ارتكابهم الواقعة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد محمد عماد رئيس مباحث قسم أول بنها، بورود معلومات تفيد قيام زوج وأقاربه بقتل زوجتة ودفنها ليلاً بمقابر الصدقة.

توصلت تحريات اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وتم كشف غموض الواقعة وتبين أن زوجها بمعاونة شقيقه وزوج شقيقته قاموا بقتلها والتخلص من المجنى عليها بسبب خلافات زوجية وكثر تعدية عليها بالضرب وعقب وفاتها قاموا بدفنها بالمقابر. وتم ضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبسهم 4 ايام على زمة التحقيق