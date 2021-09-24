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أبرزهم ثنائي .. فاركو يعلن التعاقد مع 4 صفقات جديدة

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أبرزهم ثنائي الزمالك.. فاركو يعلن التعاقد مع 4 صفقات جديدة أبرزهم ثنائي .. فاركو يعلن التعاقد مع 4 صفقات جديدة

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أعلن نادي فاركو، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، عن تعاقده مع 4 لاعبين جدد لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن النادي البرتقالي تعاقده مع الظهير الأيمن أحمد محمود، والمدافع ياسين مرعي، لاعبا فريق الشباب بنادي ، خلال الميركاتو الصيفي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

كما تعاقد فاركو، مع صبري جاد، حارس مرمى نادي الجونة، وزياد طلبة مهاجم فريق المقاولون العرب مواليد 2001.

يذكر أن فاركو، تعاقد مع 15 صفقة استعدادا للموسم الجديد وهي الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبدالله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وأحمد الصغيري لاعب أسوان وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد صبحى حارس مرمى الزمالك وعمرو جمال مهاجم الطلائع والسوداني سيف تيري.

المصرى اليوم

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