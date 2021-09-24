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وجه أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على الكرة بنادي الزمالك رسالة إلى اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، وذلك بعد الإعلان عن تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون مع الفريق الأبيض.

وكان الزمالك قد أعلن اليوم الجمعة 24-9-2021 عن تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 3 سنوات.

وكتب أمير مرتضى منصور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «هو فيه كدة!! لجنة باقي لها شهر وتمشي تجدد لمدير فني 3 سنين!!! طب افرض المجلس القادم بغض النظر مين شايف انه يمشيه لسوء النتائج أو لعدم تحقيق بطولة النادي يلبسه 3 سنين!! غلط كبير يا ريت ترجعوا في القرار ده خصوصاً ان عقده ساري لموسم قادم».

ووقع كارتيرون على عقد التجديد مع النادي في حضور الكابتن فاروق جعفر مستشار الكرة والكابتن حسين السيد عضو اللجنة.

ورشحت إدارة نادي الزمالك اسمي عصام مرعي وحسين عبداللطيف لتولي منصب المدرب العام للفريق خلفاً لأسامة نبيه الذي تقدم باستقالته من الفريق بعد الأزمة المادية التي يعانى منها النادي .

ورشح مجلس إدارة نادي الزمالك كلًا من أحمد سمير وأحمد مجدي لشغل منصب المدرب المساعد .

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي الزمالك استقروا على تعيين حمادة أنور، مديرًا للفريق ومشرفًا على الجهاز الإداري، حيث تم تكليفه بإعادة تشكيل الجهاز الإداري، وذلك بعد المشاكل الإدارية التي واجهها الفريق في الموسم الماضي.

ووقع اختيار اللجنة المكلفة بإدارة النادي الأبيض على حمادة أنور، نظرًا لأنه أحد أبناء النادي ولكفاءته وخبراته الكبيرة في العمل الإداري، فضلاً عن علاقته القوية مع جميع لاعبي الفريق، حيث سبق أن حقق العديد من النجاحات مع فريق الكرة، قبل أن يتواجد في مجلس الإدارة السابق للنادي الأبيض.

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