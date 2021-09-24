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قال اللواء مجدي السمري، مساعد وزير الداخلية، المدير السابق لمكافحة المخدرات إنه هناك فرقا بين مخدر الفودود (الحشيش الصناعي) والاستروكس، موضحا أن الفودود يعادل تأثيره 300 سيجارة حشيش وهو مدرج في جدول المخدرات منذ 2014 ويحتوى على حوالي 400 مادة مخدرة، لكن عندما لا يجد المتعاطي الفودود يصنع خلطة من مواد غريبة قد تحتوى على مبيدات حشرية وبودرة صراصير، وتعطي تأثيرا مشابها الفودود ويطلق عليها والاستروكس.

وأضاف مجدي السمري خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، عندما يتم القبض على المتعاطي ويجري له تحليل يتم الإفراج عنه بسبب أن المخدر غير مدرج على جدول المخدرات، مشيرا إلى أن مجلس الشعب قرر تشكيل لجنة لإدراج المواد الطبيعية التي تستخدم كبدائل للمخدرات في الجدول.

وأوضح مساعد وزير الداخلية، المدير السابق لمكافحة المخدرات، أن المادة 134 لسنة 2019 تنص على أن «كل من قام بخلط وتصنيع المواد الكيمائية على الأعشاب الطبيعية بحيث تؤدي إلى تخدير العقل والإضرار بالجسد تعتبر مخدر»، موضحا أن هذه المادة أتت بنتائج إيجابية في مكافحة المخدرات.