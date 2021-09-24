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الداخلية تعلن ضبط 45 ببغاء و16 قرد مهدده بالانقراض في مزرعتين بالشيخ زايد (التفاصيل )

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الداخلية تعلن ضبط 45 ببغاء و16 قرد مهدده بالانقراض في مزرعتين بالشيخ زايد (التفاصيل ) الداخلية تعلن ضبط 45 ببغاء و16 قرد مهدده بالانقراض في مزرعتين بالشيخ زايد (التفاصيل )

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اعلنت وزارة الداخلية عن مواصلة جهود أجهزة الوزارة في مجال حماية البيئة والإتجار في الطيور والحيوانات النادرة والمعرضة للإنقراض .

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة :«قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة بحملة أمنية مكبرة بنطاق مديرية أمن الجيزة، أسفرت عن ضبط (45) قضية منهم في مجال المحميات الطبيعية ضبط 2 مأوى عشوائى غير مرخص لتربية الحيوانات والطيور البرية المهددة بالإنقراض والإتجار فيها داخل مزرعتين كائنتين بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، كما تم ضبط (شخصين) يعملان بالمزرعتين المشار إليهما».

واضافت :«وقد بلغ إجمالى المضبوطات 55 ببغاء و16 قرد و23 سلحفاة»جميعها مجهولة المصدر«مهربة ومهددة بالإنقراض ومحظور الإمساك أو الإتجار بها وغير محصنة بيطرياً و4 محنطات حيوانية، تم إيداع الحيوانات بإحدى الجهات المختصة لرعايتها»

المصرى اليوم

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