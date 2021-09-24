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الداخلية تكشف ملابسات التعدي علي طفل الغربية (التفاصيل )

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الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي علي طفل الغربية (التفاصيل ) الداخلية تكشف ملابسات التعدي علي طفل الغربية (التفاصيل )

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» متضمناً التعدى على طفل بالغربية.

قالت الداخلية في بيان اليوم الجمعة «فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى»فيس بوك«متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على أحد الأطفال بمطنقة الصاغة بطنطا بمحافظة الغربية،و بالفحص أمكن تحديد الشخص المذكور وتبين أنه (بائع متجول – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا)».

واضافت :«تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بأن الطفل المُشار إليه هو نجله، وعلل قيامه بالتعدى عليه لقيامه بسرقة مبلغ مالى منه حال تواجده بالمنطقة المشار إليها ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

المصرى اليوم

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