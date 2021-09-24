Yصابة ٦ أشخاص في حادث تصادم بقنا

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أصيب 6 أشخاص بينهم طفل اثر وقوع تصادم تروسيكل مع موتوسيكل أعلى كوبري بقرية شنهور بقوص.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بوقوع تصادم بقرية شنهور بقوص.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وهم حسني مبارك الصغير، 38 عامًا، ونجله عمر ، 8 أعوام، وحسني جمال محمد حراجي، 20 عامًا، وأحمد محمد عبدالوهاب، 22 عامًا، ومحمد حساني محمد عبدالفتاح، 14 عامًا، ومحمد أحمد شحاته، 21 عامًا.

وجرى نقلهم إلى مستشفى قوص المركزي، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.