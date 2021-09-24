أخبار عاجلة

تدمير آليات بمن عليها.. "الشرعية" تكبد الحوثيين خسائر موجعة جنوب مأرب -
رانيا يوسف تعود للسوشيال ميديا وتنتهي من «الآنسة فرح» وتواصل تصوير «المماليك» (فيديو) -
عرض فيلمي شادى عبد السلام «المومياء والأهرامات» فى سينما المتحف بالأقصر -
فيلم المطران يحصد جائزة لجنة التحكيم بالإسكندرية السينمائي -
كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا -
8 مفاجئات تطلقها وزيرة التضامن للعاملين في مجال الصيد من أهالي شمال سيناء -
محافظة الجيزة: غلق جزئي لمنازل كوبري 15 مايو لمدة ٣ أيام -
مريم علي فتاة مصرية تنافس فى انتخابات البلدية بـ إيطاليا -
الحزب الناصري يكشف سبب الحملات ضد عبدالناصر -
دراسة.. «جين » يحدد تحملنا لعدوى كورونا.. أكثر انتشارًا بين شعوب أفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

Yصابة ٦ أشخاص في حادث تصادم بقنا

Print
Yصابة ٦ أشخاص في حادث تصادم بقنا Yصابة ٦ أشخاص في حادث تصادم بقنا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 6 أشخاص بينهم طفل اثر وقوع تصادم تروسيكل مع موتوسيكل أعلى كوبري بقرية شنهور بقوص.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بوقوع تصادم بقرية شنهور بقوص.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وهم حسني مبارك الصغير، 38 عامًا، ونجله عمر ، 8 أعوام، وحسني جمال محمد حراجي، 20 عامًا، وأحمد محمد عبدالوهاب، 22 عامًا، ومحمد حساني محمد عبدالفتاح، 14 عامًا، ومحمد أحمد شحاته، 21 عامًا.

وجرى نقلهم إلى مستشفى قوص المركزي، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رانيا يوسف تعود للسوشيال ميديا وتنتهي من «الآنسة فرح» وتواصل تصوير «المماليك» (فيديو)

رانيا يوسف تعود للسوشيال ميديا وتنتهي من «الآنسة فرح» وتواصل تصوير «المماليك» (فيديو)

عرض فيلمي شادى عبد السلام «المومياء والأهرامات» فى سينما المتحف بالأقصر

عرض فيلمي شادى عبد السلام «المومياء والأهرامات» فى سينما المتحف بالأقصر

فيلم المطران يحصد جائزة لجنة التحكيم بالإسكندرية السينمائي

فيلم المطران يحصد جائزة لجنة التحكيم بالإسكندرية السينمائي

تقديرا لمجهودهم وإنجازهم لعملهم.. مجلس الدولة يكرم عددا من موظفيه

تقديرا لمجهودهم وإنجازهم لعملهم.. مجلس الدولة يكرم عددا من موظفيه