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حرص الإعلامي أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، على توجيه رسالة إشادة إلى اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، وذلك بعد الإعلان عن تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون مع الفريق الأبيض.

وكان الزمالك قد أعلن اليوم الجمعة 24-9-2021 عن تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 3 سنوات.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «التجديد لكارتيرون ٣ سنوات خبر عظيم.. كارتيرون أفضل مدرب جاء للزمالك منذ سنوات.. احساس اللاعبين بالاستقرار مهم.. براڤو حسين لبيب.. لا عزاء للعيال اللي بيشجعوا ويحبوا الزمالك وهما جوه النادي بس.. اتفضحتم والتاريخ سيذكر أنكم كنتم أعداء الزمالك طالما مالكوش مصلحه معاه».

ووقع كارتيرون على عقد التجديد مع النادي في حضور الكابتن فاروق جعفر مستشار الكرة والكابتن حسين السيد عضو اللجنة.

ورشحت إدارة نادي الزمالك اسمي عصام مرعي وحسين عبداللطيف لتولي منصب المدرب العام للفريق خلفاً لأسامة نبيه الذي تقدم باستقالته من الفريق بعد الأزمة المادية التي يعانى منها النادي .

ورشح مجلس إدارة نادي الزمالك كلًا من أحمد سمير وأحمد مجدي لشغل منصب المدرب المساعد .

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي الزمالك استقروا على تعيين حمادة أنور، مديرًا للفريق ومشرفًا على الجهاز الإداري، حيث تم تكليفه بإعادة تشكيل الجهاز الإداري، وذلك بعد المشاكل الإدارية التي واجهها الفريق في الموسم الماضي.

ووقع اختيار اللجنة المكلفة بإدارة النادي الأبيض على حمادة أنور، نظرًا لأنه أحد أبناء النادي ولكفاءته وخبراته الكبيرة في العمل الإداري، فضلاً عن علاقته القوية مع جميع لاعبي الفريق، حيث سبق أن حقق العديد من النجاحات مع فريق الكرة، قبل أن يتواجد في مجلس الإدارة السابق للنادي الأبيض.

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