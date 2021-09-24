فى حب المعابد الفرعونية.. «المُرممات» المصريات على «السقالة»

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لأكثر من 10 ساعات يوميًا، تعيش المُرمِّمات المصريات العاملات فى مشروع ترميم صالة الأعمدة فى معابد الكرنك حالة من الإبداع الحضارى بين أروقة الماضى والتاريخ، ورغم مشقة العمل وصعوبته يأتين من قرى تابعة للأقصر حبًا وعشقًا لإظهار جمال المعابد الفرعونية.

مشروع ترميم صالة الأعمدة فى معابد الكرنك

ويعملن على ارتفاع أكثر من 20 مترًا على سقالات معدنية، ويُزِحْن الاتساخات والتكلسات وعوامل التعرية لإظهار النقوش والألوان الحمراء والخضراء والزرقاء والصفراء فى أعمدة معابد الكرنك، فى مشهد إبداعى يدل على عظمة المصريات فى الحفاظ على التراث الإنسانى للحضارة المصرية القديمة.

مشروع ترميم صالة الأعمدة فى معابد الكرنك

ووفقًا للدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فإن المشروع، المتمثل فى مشروع ترميم صالة الأعمدة «بهو الأعمدة»، بمعابد الكرنك، يتم بأيدٍ مصرية خالصة، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والدعم المتواصل من الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، موضحًا أن معابد الكرنك ضمن جبانة طيبة المسجلة على قائمة التراث العالمى لليونسكو، موضحًا أنه من خلال هذه المشروعات نحافظ على تراثنا العالمى.

مشروع ترميم صالة الأعمدة فى معابد الكرنك

وأضاف أن أعمال التطوير التى تتم داخل صالة الأعمدة، والتى تضم 134 عمودًا، وتُعد أكبر صالة أعمدة فى العالم، بدأت تتحول إلى تحف فنية بظهور ألوانها ونقوشها بالكامل، مع استمرار العمل فيها، حيث تم الانتهاء من 5 أعمدة فى واجهة الصالة فى الصف الشمالى.

مشروع ترميم صالة الأعمدة فى معابد الكرنك

كما تم الانتهاء من العمل فى 12 عمودًا فى المنتصف، كما أنه جارٍ العمل فى باقى الأعمدة للانتهاء منها وعمل احتفالية كبيرة تليق بعظمة المصريين ومكانة معابد الكرنك عند السياح الأجانب وما يضمه من العديد من المزارات السياحية طوال أيام السنة.

مشروع ترميم صالة الأعمدة فى معابد الكرنك

مشروع ترميم صالة الأعمدة فى معابد الكرنك