أخبار عاجلة

تدمير آليات بمن عليها.. "الشرعية" تكبد الحوثيين خسائر موجعة جنوب مأرب -
رانيا يوسف تعود للسوشيال ميديا وتنتهي من «الآنسة فرح» وتواصل تصوير «المماليك» (فيديو) -
عرض فيلمي شادى عبد السلام «المومياء والأهرامات» فى سينما المتحف بالأقصر -
فيلم المطران يحصد جائزة لجنة التحكيم بالإسكندرية السينمائي -
كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا -
8 مفاجئات تطلقها وزيرة التضامن للعاملين في مجال الصيد من أهالي شمال سيناء -
محافظة الجيزة: غلق جزئي لمنازل كوبري 15 مايو لمدة ٣ أيام -
مريم علي فتاة مصرية تنافس فى انتخابات البلدية بـ إيطاليا -
الحزب الناصري يكشف سبب الحملات ضد عبدالناصر -
دراسة.. «جين » يحدد تحملنا لعدوى كورونا.. أكثر انتشارًا بين شعوب أفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تأكد غياب 3 نجوم من الأهلى أمام إنبي فى كأس

Print
تأكد غياب 3 نجوم من الأهلى أمام إنبي فى كأس مصر تأكد غياب 3 نجوم من الأهلى أمام إنبي فى كأس

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تأكد خروج ثلاثي الفريق الكروى الاول بالنادى الأهلى حسين الشحات وطاهر محمد وياسر إبراهيم عن مباراة إنبي غدا السبت ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس .

وذلك بعد غيابهم عن التدريب الرئيسي الذي خاضه اللاعبون اليوم الجمعة في معسكر برج العرب.

واستقر المدرب الجنوب أفريقي على تجهيز بدلاء الثلاثي خصوصا وأنهم من العناصر الأساسية للفريق.

وعانى ثلاثي الأهلي من الإجهاد عقب مباراة طلائع الجيش في كأس السوبر، وغيابهم عن التدريبات التي خاضها الفريق عقب مباراة طلائع الجيش.

و شهد المران مشاركة التونسي على معلول والاطمئنان على جاهزيته بعد غيابه عن مران الأمس لشكواه من إجهاد في العضلة الخلفية.

وحرص الجهاز الفني على اختتام التحضيرات بالتدريب على ركلات الترجيح تحسبا للاحتكام لها في لقاء الغد.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أحزان البحيرة.. مصرع طفلين شقيقين في حريق وشابين في حادث قطار

أحزان البحيرة.. مصرع طفلين شقيقين في حريق وشابين في حادث قطار

كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

مريم علي فتاة مصرية تنافس فى انتخابات البلدية بـ إيطاليا

مريم علي فتاة مصرية تنافس فى انتخابات البلدية بـ إيطاليا

مصر تستحدث نيابة متخصصة في جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

مصر تستحدث نيابة متخصصة في جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية