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تأكد خروج ثلاثي الفريق الكروى الاول بالنادى الأهلى حسين الشحات وطاهر محمد وياسر إبراهيم عن مباراة إنبي غدا السبت ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس مصر.

وذلك بعد غيابهم عن التدريب الرئيسي الذي خاضه اللاعبون اليوم الجمعة في معسكر برج العرب.

واستقر المدرب الجنوب أفريقي على تجهيز بدلاء الثلاثي خصوصا وأنهم من العناصر الأساسية للفريق.

وعانى ثلاثي الأهلي من الإجهاد عقب مباراة طلائع الجيش في كأس السوبر، وغيابهم عن التدريبات التي خاضها الفريق عقب مباراة طلائع الجيش.

و شهد المران مشاركة التونسي على معلول والاطمئنان على جاهزيته بعد غيابه عن مران الأمس لشكواه من إجهاد في العضلة الخلفية.

وحرص الجهاز الفني على اختتام التحضيرات بالتدريب على ركلات الترجيح تحسبا للاحتكام لها في لقاء الغد.