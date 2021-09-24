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كشف مصدر مقرب من اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، تفاصيل العقد الجديد للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى، بعد تجديده تعاقده لمدة 3 مواسم.

حيث أكد المصدر أن كارتيرون سيحصل على راتب شهري يقدر بـ150 ألف دولار شهريا، بزيادة 30 ألف دولار، بعدما كان يحصل على 120 ألف دولار في الموسم المنقضي، على أن تبدأ الزيادة المالية من تاريخ تمديد العقد دون الانتظار لنهاية عقده السابق بنهاية الموسم القادم.

ووضعت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك شرطا جزائيا بعقد المدير الفني بقيمة 300 ألف دولار، والذي يعادل راتب شهرين للمدير الفني.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قد أعلنت اليوم تمديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون لمدة 3 سنوات قادمة، بعد جلسة عقدت بين الطرفين، اتفقا خلالها على كافة البنود.