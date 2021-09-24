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المصري كيدز: نصائح ذهبية للسيدات حفاظًا على صحتهن فى فترة الحمل

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المصري كيدز: نصائح ذهبية للسيدات حفاظًا على صحتهن فى فترة الحمل المصري كيدز: نصائح ذهبية للسيدات حفاظًا على صحتهن فى فترة الحمل

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تختلف ظروف حمل السيدات كل سيدة عن أخرى، لكن يوجد بعض المشاكل العامة التى تقابلهن جميعا. الدكتور بهاء على، أخصائى نساء وتوليد، يقدم عدة نصائح للسيدات للحفاظ على صحتهمن طوال فترة الحمل:

١- يجب الحصول على قسط كاف من الراحة والتغذية.

٢- المتابعة مع طبيبك الخاص منذ أعراض الحمل بشكل دورى.

٣- الابتعاد عن التدخين.

٤- الإكثار من السوائل والماء (من 8 - 10 أكواب يوميا على الأقل).

٥- الاهتمام بمصادر حمض الفوليك وفيتامين سى.

٦- تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل البقول والفاصولياء الجافة والعنب والمكسرات.

٧- الحفاظ على مستوى السكر فى الدم عالياً عبر تناول أطعمة مركزة بالبروتينات والكربوهيدارت، مثل الخبز والأرز والبطاطا والجبن.

٨- الامتناع عن تناول أى دواء قبل استشارة الطبيب.

٩- عدم التعرض للحرارة الزائده لفترات طويلة.

١٠- تقليل استهلاكك للقهوه والشاى والمنبهات عامة.

١١- الابتعاد عن صبغات الشعر أو أى علاج كيميائى.

المصرى اليوم

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