المصري كيدز: «حدوتة».. «بحيرة البجع»

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فى حديقة مليانة بأنواع من الحيونات، كان بيعيش طائر البجع فى بحيرة البجع، بحيرة كبيرة مليانة بجع كتير، كان منهم البجعة بوجى، كانت بجعة بيضة وجميلة، وجناحتها كمان كبيره. البجعة بوجى بتقدر تعوم فى البحيرة وكمان بتقدر تطير وليها جيب كبير تحت منقارها، ودا بتجمع فيه الأكل لأولادها الصغيرين وكل يوم بوجى والبجع ينزلوا البحيرة ويقضوا وقت جميل.

بس لاحظوا إن كل يوم السمك فى البحيرة بيقل عن اليوم اللى قبله لحد ما فى يوم مبقاش فى سمك خالص فى بحيرة البجع، وبدأ البجع الصغير يبقى جعان، بوجى وأصحابها كانوا فى مشكلة وقالوا إحنا لازم نسيب البحيرة دى ونشوف مكان تانى.

منهم اللى كان موافق ومنهم اللى قال ازاى نسيب مكان لينا، احنا كل يوم نروح نجيب أكل من البحيرة الى جنبينا ونرجع تانى فى البحيرة بتاعتنا، واتفقوا إنهم بكرة هيطيروا ويجيبوا أكل للبجع الصغير ولما رجعوا بالليل كان فى بجعة معرفتش تجيب أكل ليها ولا لأولادها، وكانوا جعانين جدا، أصلها كان جناحها ضعيف ومش بتقدر تطير بعيد..

طلبت أكل من بجعة تانية قالت ليها لأ أنا تعبت عبال ما جبت الأكل دا.. قالت ليها بس إنت عندك أكل يومين ما رضيتش أبدا تديها.. سمعتها بوجى وراحت ليها وقالت أنا هقسم معاكى الأكل أنا وأولادى فرحت البجعة المريضة جدا وشكرت بوجى كتير وبقت بوجى كل يوم تزود وهى بتجيب الأكل عشان البجعة المريضة وأولادها.

وكل البجع الباقى يقولها إنت ليه بتعملى كدا خلى الأكل دا لأولادك مش عارفين بكرة ممكن منلقيش أكل تانى، لكن بوجى كانت مصممة تراعى البجعة المريضة لحد ما فى يوم خرج البجع زى كل يوم يدور على أكل وكان ماشى راجل فى الحديقة بيتفرج على الحيونات، شاف البجعة المريضة قاعدة لوحدها جاب ليها أكل كتير يكفيها أيام كتير، فرحت البجعة جدا إن بقى عندها أكل كتير، ـما باقى البجع رجع وكان اليوم الأكل قليل، رجعت بوجى للبجعة المريضة وقالت ليها ملقتش غير سمكتين واحدة ليكى.

ردت عليها وقالت لأ انا جبت أكل ليا وليكى.. فرحت جدا بوجى وبقى كل يوم الرجل يعدى على البجعة المريضة يديها الأكل وهى تقسمه مع بوجى، وباقى البجع كان قاعد متغاظ لأنه مبقاش لاقى أكل كتير، وبوجى شكرت ربنا وعرفت إن الخير عمره ما بيضيع.