المصري كيدز: طرق سحرية للتعامل مع طفلك كثير الأسئلة

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طفلى كثير الأسئلة، طفلى يسأل عن أشياء محرجة، أكثر جملتين يرددهما الكثير من الأمهات ولا يعلمن ما هو الجواب الصحيح لهذه الأسئلة الكثيرة، البعض يتهرب من الإجابة والبعض الآخر يرد بعنف.

يقول الدكتور محمد مصطفى، أخصائى نفسى، الطفل كثير الأسئلة هو طفل يقظ ويتمتع بدرجة رائعة من الذكاء، ويتملك نموا فكريا متميزا، لأنه يحاول أن يكتشف العالم من حوله.

وأضاف: سؤال الطفل نعمة فبها تعرف مستوى طفلك وميوله وخصائصه، فلا تطفئ الشعلة ولا تدفن الإبداع.

ونصح بعدم السخرية أو الاستهزاء من أسئلة الطفل، أو الكذب عليه بحجة أنه صغير: لا تظهر الحرج من أسئلته أو أن تسكته وتقول له عيب لأن فى هذه الحالة سيلجأ الطفل لمصادر أخرى.

أوضح «مصطفى» كيفية التعامل مع أسئلة الطفل:

١- كن مستمعا جيدا وأنصت له باهتمام.

٢- أجب عن كل سؤال.

٣- إذا لم يكن لديك جواب اطلب من طفلك تأخير النقاش حتى يتسنى لك البحث.

٤- علم طفلك كيف يبحث، وقل له ما رأيك أن نبحث عن الجواب. وبين له أين يبحث.

٥- علم طفلك كيف يسأل، وأدب السؤال.

٦- قابل سؤاله بسؤال، مثل: ما رأيك أنت؟.

٧- كن حكيما لطيفا فى جوابك.