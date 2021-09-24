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قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن أغلب الأمراض منتشرة في الهند بشكل كبير.

أضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت»، تقديم الإعلامية «رانيا هاشم»، المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»،: «كل الفيروسات التنفسية سهل التعامل معها والقضاء عليها بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، فضلا عن التباعد وعدم الاختلاط كثيرا، والابتعاد عن التدخين والوقوف في أماكن جيدة التهوية».

وأشار: «كورونا شن حربا فجائية متعددة الجبهات، أصاب 231 مليون مواطن حول العالم، فضلا عن تسببه في وفاة أكثر من 4 ملايين مواطن في العالم»، مردفا: «هناك دول تفوقت ودول فشلت في التعامل مع فيروس كورونا، ومصر نجحت بجدارة في التعامل مع الجائحة».

أوضح: «الموجة الرابعة ستكون اختبار قوي للأسرة المصرية خاصة مع دخول المدارس وبداية فصل الشتاء»، ناصحا الأسر المصرية بالالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة مع بداية السنة الدراسة والعودة للمدارس مرة أخرى».