أخبار عاجلة

تدمير آليات بمن عليها.. "الشرعية" تكبد الحوثيين خسائر موجعة جنوب مأرب -
رانيا يوسف تعود للسوشيال ميديا وتنتهي من «الآنسة فرح» وتواصل تصوير «المماليك» (فيديو) -
عرض فيلمي شادى عبد السلام «المومياء والأهرامات» فى سينما المتحف بالأقصر -
فيلم المطران يحصد جائزة لجنة التحكيم بالإسكندرية السينمائي -
كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا -
8 مفاجئات تطلقها وزيرة التضامن للعاملين في مجال الصيد من أهالي شمال سيناء -
محافظة الجيزة: غلق جزئي لمنازل كوبري 15 مايو لمدة ٣ أيام -
مريم علي فتاة مصرية تنافس فى انتخابات البلدية بـ إيطاليا -
الحزب الناصري يكشف سبب الحملات ضد عبدالناصر -
دراسة.. «جين » يحدد تحملنا لعدوى كورونا.. أكثر انتشارًا بين شعوب أفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مع دخول المدارس .. المصرية للحساسية والمناعة توجه نصائح للأسر بشأن

Print
مع دخول المدارس .. المصرية للحساسية والمناعة توجه نصائح للأسر بشأن فيروس كورونا مع دخول المدارس .. المصرية للحساسية والمناعة توجه نصائح للأسر بشأن

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن أغلب الأمراض منتشرة في الهند بشكل كبير.

أضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت»، تقديم الإعلامية «رانيا هاشم»، المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»،: «كل الفيروسات التنفسية سهل التعامل معها والقضاء عليها بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، فضلا عن التباعد وعدم الاختلاط كثيرا، والابتعاد عن التدخين والوقوف في أماكن جيدة التهوية».

وأشار: «كورونا شن حربا فجائية متعددة الجبهات، أصاب 231 مليون مواطن حول العالم، فضلا عن تسببه في وفاة أكثر من 4 ملايين مواطن في العالم»، مردفا: «هناك دول تفوقت ودول فشلت في التعامل مع ، ومصر نجحت بجدارة في التعامل مع الجائحة».

أوضح: «الموجة الرابعة ستكون اختبار قوي للأسرة المصرية خاصة مع دخول المدارس وبداية فصل الشتاء»، ناصحا الأسر المصرية بالالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة مع بداية السنة الدراسة والعودة للمدارس مرة أخرى».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس جامعة بنها: تطعيم 20 ألف طالب بلقاح فيروس كورونا

رئيس جامعة بنها: تطعيم 20 ألف طالب بلقاح فيروس كورونا

بشرة سارة.. مركز أبحاث يحدد الجين المؤثر على قابلية الإصابة بفيروس كورونا

بشرة سارة.. مركز أبحاث يحدد الجين المؤثر على قابلية الإصابة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل 42 حالة وفاة و 3550 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل 42 حالة وفاة و 3550 إصابة جديدة بفيروس كورونا

12 وفاة و1127 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

12 وفاة و1127 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة