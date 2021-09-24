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رئيس محاكم الباحة يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ٩١

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رئيس محاكم الباحة يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ٩١ رئيس محاكم الباحة يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ٩١
قال إن أصبحت أنموذجًا متميزًا في ظل التنمية الشاملة والمستدامة

رئيس محاكم الباحة يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ٩١

رفع رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الباحة، الشيخ أحمد بن جمعان الغامدي، باسمه ونيابة عن منسوبي محاكم منطقة الباحة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وللشعب الكريم؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ٩١ للمملكة.

وتفصيلاً، قال الشيخ "الغامدي": إنها مناسبة عزيزة، تحل علينا كل عام في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر، تحمل معاني من العز والافتخار في توحيد وطن، نستحضر فيه عبق التاريخ، وقيمًا من التضحيات، بذلها الأمام المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله -؛ لتمضي مسيرة ملوك من بعده، سطروا صفحات من تاريخ تنموي شامل وحافل بالإنجازات والتقدم والازدهار.

وأضاف: "السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - واصلت مسيرة البناء والتقدم، حتى أصبحت اليوم أنموذجًا متميزًا على الأصعدة كافة، في ظل التنمية الشاملة والمستدامة التي جاءت بها رؤية السعودية 2030".

وأكد "الغامدي" أن الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للمرفق العدلي أثمر رفع كفاءة الأداء، وتطبيق العديد من المبادرات والمشروعات، التي شملت رقمنة الخدمات، واختصار الإجراءات، وإعادة هندستها في قطاعات القضاء والتنفيذ والتوثيق، وتطوير المبادئ القضائية الموضوعية، واكتمال منظومة القضاء المتخصص، ومباشرة محاكم الاستئناف اختصاصاتها.

وختم تصريحه بقوله: "إننا إذ نحتفل بذكرى يومنا الوطني لنعبِّر عن شكرنا لله -عز وجل- في المقام الأول على ما تنعم به بلادنا من أمن واستقرار ورخاء وازدهار. وكل عام ومملكتنا المعطاء وأمتنا ترفل في ثوب العز والسؤدد والريادة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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