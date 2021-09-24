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"المطلق": اليوم الوطني رمز للوحدة واجتماع الشمل وهي نعمة يجب المحافظة عليها

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"المطلق": اليوم الوطني رمز للوحدة واجتماع الشمل وهي نعمة يجب المحافظة عليها "المطلق": اليوم الوطني رمز للوحدة واجتماع الشمل وهي نعمة يجب المحافظة عليها
أكد أن على كل فرد دوراً يسهم من خلاله في بناء حاضر هذا الوطن ومستقبله

أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أن ذكرى اليوم الوطني هي رمز لوحدة الكلمة واجتماع الشمل وهي نعمة يجب علينا شكرها والمحافظة عليها.

وتفصيلاً، شدد الدكتور "المطلق" على أن كل من على صعيد هذا الوطن المبارك مسؤول دينياً ووطنياً عن استمرار بنائه وتنميته وتطويره والمحافظة على أمنه واستقراره ومكتسباته.

جاء ذلك في تغريدة من حسابه بتويتر بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني 91 لتوحيد المملكة العربية ، حيث كتب المطلق: "اليوم الوطني رمز لوحدة الكلمة واجتماع الشمل وتوحد هذه القبائل التي كانت متناحرة، فجمعها المؤسس رحمه الله تحت عقيدة إسلامية صافية وشريعة حاكمة، فصفت القلوب، وانتشر العدل، وعم الأمن، وقمع اللهُ أهلَ الشر، وانقاد الجميع لسلطان العدالة، وتلك نعمة يجب علينا شكرها والمحافظة عليها."


وأضاف : "كل من على صعيد هذا الوطن المبارك مسؤول دينياً ووطنياً عن استمرار بنائه وتنميته وتطويره والمحافظة على أمنه واستقراره ومكتسباته من خلال مجاله وتخصصه إن كان عاملاً أو موظفاً حتى الطلاب على مقاعد الدراسة وربَّات البيوت فللجميع دورٌ يسهم من خلاله في بناء حاضر هذا الوطن ومستقبله."

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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