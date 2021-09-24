أحمد السقا يفتتح الموسم الجديد للفروسية .. صور

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حضر الفنان أحمد السقا للمباراة التدريبية التي أقامها الاتحاد المصري للفروسية اليوم الجمعة برئاسة المهندس هشام حطب استعداداً للموسم الجديد والمقرر أن ينطلق في الفترة المقبلة.

وشارك السقا في تكريم الفرسان الفائزين في المباراة التدريبية مع سحر طلعت عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية وحرصوا على تقديم الدروع والهدايا التذكارية للمتسابقين.

كما شهدت التتويجات اليوم تكريم استثنائي للفارس محمود سامح والذي أصيب مؤخراً بمرض السرطان، حيث يخضع حالياً في فترة العلاج، ويشارك أيضاً في بطولات الجمهورية للترويض.

وأثنى الحاضرين بمستوى المشاركين في المباراة اليوم وعلى مستوى الفروسية المصرية بشكل عام والتمنيات بالتوفيق ورفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية بالفترة المقبلة.