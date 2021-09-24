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لافروف يبحث مع لعمامرة التعاون الثنائي وملفات سوريا وليبيا والصحراء الغربية

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لافروف يبحث مع لعمامرة التعاون الثنائي وملفات سوريا وليبيا والصحراء الغربية لافروف يبحث مع لعمامرة التعاون الثنائي وملفات سوريا وليبيا والصحراء الغربية

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بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في نيويورك اليوم الجمعة مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة جملة من الملفات على الأجندة الثنائية والإقليمية والدولية.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أن الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحث الخطوات الواجب اتخاذها لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ولاسيما بتفعيل الحوار السياسي وتعزيز التعاون على مختلف الأصعدة.

ولفتت إلى أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الملحة على الأجندة الدولية والإقليمية، بما فيها التطورات في سوريا وليبيا والتسوية في الصحراء الغربية.

وذكرت أن الوزيرين شددا على أهمية تسوية النزاعات على أساس مبادئ الشرعية الدولية، دون أي تدخل من الخارج، واحترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها.

المصرى اليوم

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