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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المعركة ضد الإرهاب وبقايا التطرف مازالت مستمرة، مشيرًا إلي أنها معركة طويلة.

وأضاف «جمعة» إن مواجهة الخلايا النائمة والكامنة من المتطرفين يحتاج الى نفس طويل.

وأضاف وزير الأوقاف، أن بقايا التطرف لجأت إلى وسائل التواصل الاجتماعى والصفحات الوهمية عليها، بعد سيطرة الوزارة الكاملة على المساجد، وغلق أي مجال أمامها.

وأشار الوزير إلي أن وزارة الأوقاف تقوم بتكثيف الدورات التدريبية للأئمة فى قضايا التجديد ومواجهة التطرف الفكرى، وأيضا فى التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعى.

وأكد وزير الاوقاف إن التدريب والتثقيف للأئمة عملية مستمرة لمواجهة جماعات التطرف ومواجهة الصفحات الوهمية على صفحات الاجتماعى.

وأشار جمعة إلي وجود يوم ثابت لتدريب الائمة والوعاظ فى جميع محافظات الجمهورية على استخدام وسائل التواصل الإجتماعي وأن قيام الائمة بالتوعية يتم بشكل مستمر.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الأوقاف إلي محافظة البحيرة على هامش احتفالات العيد القومي لمحافظة البحيرة، وأدي صلاة الجمعة فى مسجد التوبة فى مدينة دمنهور، بمشاركة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وكان فى استقبالهما اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة.

وحرص الدكتورمحمد مختار جمعة خلال الزيارة على اصطحاب وفد من أئمة السودان معه إلي محافظة البحيرة، والذين أتوا من السودان لحضور دورة تدريبية فى مصر.

وأثنى الوزير على مشاركة وفد السودان، مؤكدًا على ذهاب قافلة دعوية إلي السودان فى أول شهر شهر نوفمبر المقبل.

وأكد الوزير فى مؤتمر صحفي علي هامش الزيارة أن ما حدث فى محافظة البحيرة فى عمارة المساجد هو غير مسبوق فى تاريخ المحافظة، وأنه تم افتتاح 13 مسجدًا اليوم فى محافظة البحيرة، بما يوضح اهتمام الدولة بعمارة المساجد.

وأكد الوزير خلال لقائه بأئمة البحيرة علي هامش الزيارة أن المعركة ضد الارهاب لم تنته بعد.

ومن ناحيته أثنى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على الجهود التى تقوم بها وزارة الاوقاف فى مجال عمارة المساجد ومحاربة التطرف والإرهاب، وأن محافظة البحيرة شهدت افتتاح أكثر من 280 مسجدًا خلال 3 سنوات.