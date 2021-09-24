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أبها أكمل المباراة بـ 9 لاعبين.. النصر يضرب بالثلاثة ويقفز للمركز الثالث
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الخميس 30 سبتمبر 2021 07:53 مساءً
بعد إغلاق 2000 مستشفى.. تحذير من انهيار القطاع الصحي بأفغانستان
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الخميس 30 سبتمبر 2021 07:53 مساءً
لقاءاتهم بالآخرين معدومة .. نصف مليون مسن فرنسي يعيشون حالة "موت اجتماعي"
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الخميس 30 سبتمبر 2021 07:53 مساءً
وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول السودان
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الخميس 30 سبتمبر 2021 07:53 مساءً
مصر تستحدث نيابة متخصصة في جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية
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الخميس 30 سبتمبر 2021 07:53 مساءً
برحلة خاصة للطائف..."الخطوط" تحتفي بذكرى أول رحلة للملك المؤسس
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الخميس 30 سبتمبر 2021 07:53 مساءً
عبدالله بن فهد يشارك في الاجتماع 33 لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية
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الخميس 30 سبتمبر 2021 07:53 مساءً
بالصور.. الكلية التقنية للبنات بالطائف تختتم فعالياتها لليوم الوطني 91
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الخميس 30 سبتمبر 2021 07:53 مساءً
شؤون المسجد النبوي تسخر التقنيات الحديثة بالترجمة لخدمة المصلين
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الخميس 30 سبتمبر 2021 07:53 مساءً
بالصور.. "صحة الطائف" تحتفل بإنجازاتها ومؤشراتها الإيجابية
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الخميس 30 سبتمبر 2021 07:53 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
14 عاما على الهواء
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:31 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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