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رئيس الإنجيلية يتوجه إلى الولايات المتحدة في جولة رعوية يلتقي فيها قادة كنائس

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رئيس الإنجيلية يتوجه إلى الولايات المتحدة في جولة رعوية يلتقي فيها قادة كنائس رئيس الإنجيلية يتوجه إلى الولايات المتحدة في جولة رعوية يلتقي فيها قادة كنائس

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غادر القاهرة اليوم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في جولة رعوية لعدد من الولايات الأمريكية، أبرزها واشنطن ونيويورك ونيوجيرسي وكاليفورنيا.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية خلال جولته، عددًا من أعضاء الكونجرس الأمريكي، ورؤساء المؤسسات والهيئات الدولية من قيادات المجتمع المدني الأمريكي، بجانب قادة ورعاة الكنائس الإنجيلية العربية.

وتعد جولة رئيس الإنجيلية للولايات المتحدة الأمريكية، هي الأولى من نوعها، بعد توقف عن الزيارات خارج البلاد استمر لأكثر من ٢٠ شهرًا، بسبب انتشار وباء كوفيد-19.

المصرى اليوم

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