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وزير البترول يعلن توصيل الغاز لـ 4 مليون وحدة ضمن مبادرة حياة كريمة

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وزير البترول يعلن توصيل الغاز لـ 4 مليون وحدة ضمن مبادرة حياة كريمة وزير البترول يعلن توصيل الغاز لـ 4 مليون وحدة ضمن مبادرة حياة كريمة

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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك برامج عمل طموحة في كافة مجالات صناعة الغاز تشمل البحث والاستكشاف والإنتاج والبنية التحتية وخدمات المواطنين، مشيرا إلى العمل على جذب الاستثمارات العالمية للبحث عن الغاز الطبيعى في بمنطقة البحر المتوسط وخاصة في منطقة غرب المتوسط والتى تمثل حجر الزاوية في الوصول لاكتشافات جديدة مستقبلاً تدعم النمو الذي حققته مصر في مواردها من الغاز الطبيعى خلال السنوات الأخيرة .

وأعلن الوزير خلال رئاسته اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2020 /2021 عبر تقنية الفيديوكونفرانس، أنه من المخطط اسناد مناطق جديدة بالبحر المتوسط لشركات عالمية في ضوء المزايدة الحالية التي تعد الأولى من نوعها كمزايدة رقمية تم طرحها عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج (Egypt UPSTREAM Gateway) والتى من المقرر إغلاق باب تلقى العروض بشأنها نهاية الشهر الحالي.

وأوضح أن وزارة البترول تكثف جهودها لتنفيذ المبادرات الرامية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتقليل التكاليف والأعباء المالية في ظل ما يتميز به الغاز الطبيعى من مردود اقتصادي وحضارى وبيئي، وهو ما يتم العمل عليه من خلال المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ومبادرة حياة كريمة والمبادرة الرئاسية لدعم استخدام الغاز كوقود للسيارات والتي وفرت فرصاً كبيرة لخدمة المواطنين، لافتاً إلى توصيل الغاز الطبيعى إلى 2ر1 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي الماضى ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية المستفيدة من الخدمة إلى 3ر12 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، وأشار إلى أن الوحدات السكنية المقرر خدمتها بالغاز الطبيعى خلال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والمقدرة بـ 4 مليون وحدة سكنية، وكذلك استمرار المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعى بمعدلاته الحالية سيضيفان 7 مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة إلى الوحدات السكنية العاملة بالغاز الطبيعي كوقود .

المصرى اليوم

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