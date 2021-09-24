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التقى السفير هيثم صلاح، سفير جمهورية مصر العربية فى هلسنكي وغير المقيم لدى إستونيا، خلال زيارته إلى العاصمة الاستونية تالين، بالسفيرة إنجريد عامر، مدير عام إدارة إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية الاستونية، حيث تم بحث سبل تنشيط وتعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات ذات الأولوية ومن بينها الاتصالات والتعليم والإعلام والسياحة، فضلاً عن التشاور والتنسيق بين البلدين بشأن الموضوعات الدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في ضوء العضوية الحالية لإستونيا فى مجلس الأمن.

كما التقى السفير المصري بكلٍ من سكرتير عام وزارة الشئون الريفية لجمهورية إستونيا، ونائبه لسياسات المصايد والمزارع السمكية والشئون الخارجية، حيث تناول اللقاء بحث أُطر تعزيز التعاون بين مصر وإستونيا في مجال الزراعة والمصايد والاستزراع السمكي.