أخبار عاجلة

حمدان بن محمد: اليوم يلتقي العالم بأسره على أرض الإمارات -
باسيل: نرفض أي محاولة لإجهاض التحقيق في جريمة مرفأ بيروت -
وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول السودان -
مصر تستحدث نيابة متخصصة في جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية -
بالأسماء.. الجامعة اليابانية تشارك في «تحدي البحوث» بفريق طلابي -
إذاعة: نحو 260 فرنسيا تلقوا لقاح كورونا منتهي الصلاحية -
محمد رمضان يستعد لتقديم عدد من الحفلات علي مسرح «ماربيا» في دبي -
الرئيس الإيراني يأمر ببدء تطعيم الكوادر الطبية بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا -
فيلم «حامل اللقب» أول أعمال بروتوكول التعاون بين رشيدي وحفظي والجنايني (تفاصيل) -
محمد بن راشد ومحمد بن زايد يدشنان إكسبو 2020 دبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

سفير في هلسنكي يلتقي مدير إدارة إفريقيا والشرق الأوسط بالخارجية الاستونية

Print
سفير مصر في هلسنكي يلتقي مدير إدارة إفريقيا والشرق الأوسط بالخارجية الاستونية سفير في هلسنكي يلتقي مدير إدارة إفريقيا والشرق الأوسط بالخارجية الاستونية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير هيثم صلاح، سفير جمهورية العربية فى هلسنكي وغير المقيم لدى إستونيا، خلال زيارته إلى العاصمة الاستونية تالين، بالسفيرة إنجريد عامر، مدير عام إدارة إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية الاستونية، حيث تم بحث سبل تنشيط وتعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات ذات الأولوية ومن بينها الاتصالات والتعليم والإعلام والسياحة، فضلاً عن التشاور والتنسيق بين البلدين بشأن الموضوعات الدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في ضوء العضوية الحالية لإستونيا فى مجلس الأمن.

كما التقى السفير المصري بكلٍ من سكرتير عام وزارة الشئون الريفية لجمهورية إستونيا، ونائبه لسياسات المصايد والمزارع السمكية والشئون الخارجية، حيث تناول اللقاء بحث أُطر تعزيز التعاون بين مصر وإستونيا في مجال الزراعة والمصايد والاستزراع السمكي.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عمرو دوارة يكشف رواد الاقتباس في المسرح المصري بـ «القومي للمسرح»

عمرو دوارة يكشف رواد الاقتباس في المسرح المصري بـ «القومي للمسرح»

مصر تستحدث نيابة متخصصة في جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

مصر تستحدث نيابة متخصصة في جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

مجلس جامعة بنها يستعرض مشروع مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية

مجلس جامعة بنها يستعرض مشروع مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية

السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير وحماية الشواطئ الساحلية المصرية

السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير وحماية الشواطئ الساحلية المصرية